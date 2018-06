Chuva causa desabamento e mata morador em Natividade da Serra

Uma forte chuva que atingiu a cidade de Natividade da Serra, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, causou o desabamento do muro de arrimo de uma casa e, consequentemente, a morte de um morador, na madrugada deste sábado, 3.

O acidente ocorreu na rua Treze de Agosto, região central da cidade. De acordo com a Polícia Civil, o comerciante Luiz Ricardo da Silva, de 50 anos, estava em um cômodo dos fundos da casa, quando começou a ouvir estalos na parede. Ele deixou o cômodo e logo se deslocou para fora, mas, mesmo assim, foi atingido pela queda do muro. Soterrado pelos escombros, o corpo do homem foi encontrado e retirado já sem vida.

Os pais de Silva, que estavam em outro cômodo da casa, não se feriram. O corpo do comerciante foi levado para a perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Caraguatatuba. A casa dele e mais dois imóveis vizinhos foram interditados pela Defesa Civil, por risco de desabamento. Os dez moradores ficaram desabrigados e foram acolhidos em casas de parentes.

O temporal, acompanhado de raios e rajadas de vento, também derrubou árvores e causou alagamentos na cidade. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou 50 milímetros de chuva em duas horas na cidade, quase a metade da expectativa de chuva para este mês.