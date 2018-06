Chuva causa inundação e deixa 1 desaparecido em MG

As chuvas que atingem o Estado de Minas Gerais nos últimos dias provocaram inundações e deixaram uma pessoa desaparecida. Os bombeiros realizam buscas a Tarcísio Martins de Almeida, de 35 anos, que foi arrastado pela enxurrada na noite de domingo em Belo Horizonte. Almeida estava em seu carro quando o veículo foi levado pela correnteza. Segundo os bombeiros, o carro já foi localizado.

Em Montes Claros, no norte de Minas, as chuvas de ontem aumentaram o nível do Córrego Carrapato, que transbordou, inundando vários bairros e deixando pelo menos 30 pessoas desalojadas. Houve alagamento também em Carlos Chagas, na região do Vale do Jequitinhonha. A Defesa Civil ainda não tem informações sobre o número de pessoas afetadas.