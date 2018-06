Chuva causa lentidão e trânsito chega a 141 km na capital O trânsito na capital paulista era complicado na manhã desta sexta-feira, 27, quando São Paulo registrou índice de congestionamento de 141 quilômetros às 8h30, índice muito superior à média para o horário, que é de 88 quilômetros. A maior lentidão registrada numa manhã deste ano aconteceu no dia 2 de março, quando às 8h30 o engarrafamento chegou a 161 quilômetros. As duas pistas sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê continuam com os piores trechos de lentidão, chegando a 13 quilômetros na pista expressa, entre o viaduto Imigrante Nordestino até a Rua Milton Rodrigues, e a quase 11 quilômetros de morosidade na local, indo da ponte Aricanduva até a ponte da Casa Verde. Parte do trânsito era formado por conta dos pontos de alagamento causados pela forte chuva que caiu em São Paulo desde a noite de quinta-feira, 26. Por volta das 8 horas, havia quatro pontos de alagamentos transitáveis na cidade. Dois pontos estavam nos dois sentidos da Avenida Robert Kennedy, um próximo à Rua Judith Santos Rosatti e outro perto da Avenida Alcindo Ferreira. Os outros dois trechos se localizavam na Avenida Maestro Chiaffarelli em na Avenida Almirante Delamare. Acidentes Três acidentes deixaram um motociclista morto e cinco feridos. Por volta das 4 horas, duas lotações, uma viatura da polícia militar e uma motocicleta se envolveram em um acidente na Avenida Guarapiranga, que matou o motociclista e deixou outras três pessoas feridas. Às 8h30, os veículos ocupavam a faixa da direita da via, deixando lento o trânsito local. Na Marginal do Pinheiros, dois veículos de passeio capotaram na pista sentido Interlagos, próximo à ponte do Morumbi e permaneciam no local, ocupando a faixa da direita e o acostamento; uma pessoa ficou ferida. Outro acidente envolvendo dois veículos aconteceu por volta das 7h30, na rodovia dos Imigrantes, próximo ao viaduto Mateus Torloni. Texto ampliado às 8h59 para acréscimo de informações.