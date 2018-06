Chuva causa mais uma morte no Rio Grande do Sul

Duas pessoas já foram vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Vilson Pereira, de 57 anos, estava pescando no Rio Uruguai quando a canoa onde ele estava foi virada pela água, na última sexta-feira, 31. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de domingo, 2, em uma área alagada do interior de São Borja. Segundo os bombeiros, o corpo foi encontrado às 11h30 do domingo. Na sexta, um rapaz de 17 anos morreu afogado em um córrego. Segundo a Defesa Civil, 15 municípios, do total de 23 atingidos pelas fortes chuvas nas últimas três semanas, decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul.