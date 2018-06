Chuva causa morte de uma pessoa em SP A chuva forte que atingiu a região de Embu das Artes, na Grande São Paulo, na tarde de terça, provocou o desabamento de uma casa e a morte de uma mulher de 80 anos, que estava dentro dela. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva foi rápida, começou por volta de 14h50 e terminou 20 minutos depois, mas foi acompanhada de fortes rajadas de vento. A Defesa Civil do Estado não foi informada do acidente e os Bombeiros não conseguiram identificar a vítima, que chegou a ser levada para o Hospital Geral de Pirajuçara, mas não sobreviveu. Como os bombeiros que estiveram no local constataram que a casa de alvenaria era bem edificada, será aberto uma investigação para se certificar se a chuva foi mesmo a causa do acidente. Segundo a Defesa Civil, não houve outras ocorrências na Grande São Paulo. Cinqüenta homens do 2º Batalhão de Engenharia e Combate do Exército estão trabalhando desde a noite de segunda-feira na limpeza do Escadão da Fé, em Aparecida, no interior de São Paulo. O local, que liga a Rua Anchieta ao centro histórico, na parte alta da cidade, foi afetado por um deslizamento de terra no domingo. Uma adutora foi atingida e 14 mil pessoas ficaram sem água. Os soldados estão limpando a área para que equipes do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (Saee) façam os reparos. A diretora do Departamento de Obras e Viação da prefeitura, Jeferci Souza Nunes Chade, informou que serão necessários R$ 2,2 milhões para realizar as obras de que a cidade precisa para voltar à normalidade. Cerca de 30 lojas e cinco prédios na Praça Nossa Senhora Aparecida, onde fica a antiga Basílica, foram interditados com base em laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Mesmo assim, o presidente do Sindicato dos Hotéis, Ernesto Elache, confirmou a expectativa de que a cidade receba 60 mil pessoas no carnaval. Em Guaratinguetá, o número de famílias desabrigadas subiu de 30 para 60, segundo a Defesa Civil. Duzentas famílias desalojadas estão acomodadas em duas escolas e no salão paroquial Frei Galvão, no bairro Jardim do Vale.