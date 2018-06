Chuva causa transferência de 13 vôos de SP para Campinas A forte chuva que caiu em São Paulo na noite de quarta-feira, 7, levou 13 aviões que aterrissariam na capital paulista a mudarem sua rota para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior do Estado de São Paulo. Segundo informou a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) em Campinas, as empresas optaram por mudar o destino apenas por causa das condições climáticas desfavoráveis em São Paulo. A Infraero em Congonhas informou que mesmo neste aeroporto o que determinou a mudança de rota foi a chuva e que a decisão das empresas não teve ligação com a determinação do Tribunal Regional Federal, de interromper pousos e decolagens em Congonhas em dias de temporal. Dos 13 vôos redirecionados, oito iriam para Cumbica, dois deles com partida de Belo Horizonte e os outros, de Brasília, Maceió, Salvador, Buenos Aires, Amsterdã e Santiago. Os outros cinco pousariam em Congonhas, saídos de Recife, Brasília, Salvador, Campo Grande e Goiânia. Segundo informou a Gol, por meio de assessoria de imprensa, nenhuma reclamação de passageiro foi registrada no balcão de atendimento. A TAM registrou reclamações pontuais, mas segundo informações da companhia, os passageiros foram informados que a mudança de rota ocorreu para preservar a segurança do vôo.