Chuva cessa e estado de atenção é suspenso em SP A chuva que atingiu a capital paulista desde o meio da tarde desta quinta-feira, 2, feriado de Finados, cessou e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) suspendeu o estado de atenção em toda a cidade, por volta das 17h30. Dos sete pontos de alagamento registrados durante todo o temporal, por volta das 19 horas, apenas um continuava ativo, porém transitável, no Viaduto Grande São Paulo, perto do Viaduto José Colassuono, sentido Ipiranga, segundo informações do CGE. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), até às 19 horas o trânsito continuava tranqüilo e não havia registro de acidentes. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para atender ocorrências provocadas pelo temporal