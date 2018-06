Chuva chega a São Paulo e temperatura cai no RS

As temperaturas devem cair nesta quarta-feira, 24, em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso devido a ocorrência de chuvas. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), ao longo do dia, as chuvas, associadas a instabilidades, devem chegar ao centro-sul e sudeste de São Paulo, podendo chover forte no sul paulista e no centro-leste e norte do Paraná. O deslocamento de uma frente fria faz com que uma massa de ar frio chegue ao Rio Grande do Sul, também causando a queda na temperatura.

Segundo o órgão, a condição de tempo instável irá persistir no leste do Nordeste e deve ocorrer chuva significativa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte e entre o Ceará e o norte do Maranhão. Pancadas de chuva também são esperadas para a região Norte, principalmente no norte do Pará, Amapá, Roraima e no centro, no oeste, no norte e no sudoeste do Amazonas, além de Acre e Rondônia. Nas demais áreas do País o dia será de sol e poucas nuvens e a umidade do ar poderá ficar próxima aos 30% no interior de Goiás, Tocantins, centro-oeste da Bahia e interior de Minas Gerais.

Na capital paulista, a propagação de uma frente fria deve causar aumento de nebulosidade e chuvas significativas. Porém, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, não há previsão de temporais ou chuvas de forte intensidade. As temperaturas máximas não devem superar os 21ºC.

O dia começou com variação de nuvens, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 16ºC na Grande São Paulo. Na quinta-feira, o tempo deve seguir nublado e chuvoso, com termômetros oscilando entre 16ºC nas primeiras horas do dia e 20ºC durante a tarde. Já para sexta-feira, a previsão é de que o dia comece com chuvas que devem diminuir gradativamente.