Chuva continua a castigar o Sudeste nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Minas Gerais, um dos Estados que mais sofrem com os temporais, deve continuar recebendo grandes volumes de água, nesta quarta-feira, 4. As chuvas continuam a atingir parte das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A Zona de Convergência do Atlântico Sul, uma extensa massa nebulosa que cobre parte do território do País, continua gerando muitas nuvens e fortes pancadas de chuva entre o leste do Amazonas e o Espírito Santo, segundo o centro. Essas regiões têm a possibilidade de chuva intensa.

No leste da Bahia, e entre o leste do Paraná e o nordeste de Mato Grosso do Sul a chance de chuva será menor. Entre o sudeste de Minas e o sudeste de Mato Grosso haverá pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas do Brasil o sol predominará, com temperaturas estáveis.