Chuva continua no Nordeste nesta quinta-feira

SÃO PAULO - As chuvas continuam a atingir a região Nordeste do país e volta a chover no sul nesta quinta-feira, 10, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O avanço da frente fria provoca nebulosidade e chuva intensa sobre grande parte do Rio Grande do Sul. No norte do Estado, em Santa Catarina e sudoeste do Paraná, o dia ficará nublado com fortes pancadas de chuva.

O tempo fica nublado com pancadas de chuva isolada em grande parte do Norte, do Nordeste e Centro-Oeste. Entre o norte de Minas e Pernambuco, o tempo ficará instável, com curtos períodos de sol e chuva.

Entre o Mato Grosso do Sul e o sul do Espírito Santo, e no norte do Nordeste o sol aparecerá entre poucas nuvens. Nas demais áreas do país haverá pancadas de chuva isoladas. Temperatura estável.