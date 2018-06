Chuva dá uma trégua e capital sai do estado de atenção

SÃO PAULO - Entre as 2h30 e as 3h15 desta madrugada de quinta-feira, 23, toda a capital foi retirada do estado de atenção, iniciado à 0h30, em razão de uma chuva de moderada a forte trazida por uma nova área de instabilidade vinda do interior e que entrou na cidade pelos bairros de Perus, Pirituba, Jaraguá e Lapa, regiões oeste e noroeste.

A chuva perdeu intensidade em boa parte da capital e às 4h30 atingia de forma fraca a moderada praticamente toda a região metropolitana. Às 2 horas, o aeroporto internacional de Guarulhos registrou rajadas de vento de 35 km/h. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), houve poucos pontos de alagamentos.

Dois deles foram registrados no cruzamento entre as avenidas Kenkiti Simomoto e Jaguaré, no Jaguaré, e na rua Turiaçu junto à praça Marrey Júnior, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Até as 4 horas, a CET registrou 10 acidentes na cidade, quatro deles com vítimas e os demais sem feridos. Dois atropelamentos também foram registrados pela companhia.