Chuva danifica e interdita BR-364 no interior de Goiânia A Rodovia BR-364 está totalmente interditada desde às 17h30 de segunda-feira, 12, na altura do quilômetro 295, próximo à cidade de Mineiros, a 420 quilômetros da capital Goiânia, em razão de um buraco de cerca de três metros de profundidade e 50 centímetros de largura aberta pela forte chuva embaixo da cabeceira da ponte sobre o Ribeirão Alegre. A Polícia Rodoviária Federal teve de bloquear a rodovia já no quilômetro 260, no sentido Goiânia/Mato Grosso, e no trevo de Mineiros, no sentido Mato Grosso/Goiânia. O desvio pode ser feito por uma estrada sem pavimentação que passa por Serranópolis. O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes deve iniciar nesta terça as obras na ponte.