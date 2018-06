Chuva de granizo afeta quase dez mil pessoas no Paraná

SÃO PAULO - A chuva de granizo que atingiu o Paraná neste fim de semana afetou cerca de dez mil pessoas, deixando pelo menos uma cidade em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil do Estado. No sábado, 9, a forte chuva de granizo, que teve curta duração, atingiu a região metropolitana de Curitiba e provocou estragos nos municípios de São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, que já decretou situação de emergência.

Na Fazenda Rio Grande, os bairros mais atingidos foram Das Nações, Gralha Azul e Eucalipto, com um total aproximado de 3.500 residências atingidas e mais de oito mil pessoas afetadas. Três moradores ficaram desalojados. Em São José dos Pinhais, os bairros mais afetados foram Planta Neimari I, II e III e Borda do Campo, com um total de aproximadamente 200 residências atingidas e cerca de 400 pessoas afetadas.

Segundo boletim da Defesa Civil, além de Curitiba, os municípios de Campo Largo e Paranaguá também foram atingidos. No primeiro, 949 pessoas foram afetadas. Cerca de 200 residências ficaram danificadas. Em Paranaguá, os alagamentos afetaram 30 moradores.