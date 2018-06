Chuva de granizo deixa 3 mil desalojados em Santa Catarina

A Defesa Civil de Santa Catarina informou neste domingo, 27, que aproximadamente 3 mil pessoas estão desalojadas na área rural do município de Antônio Carlos, um dos mais atingidos pela queda de granizo registrada no estado na madrugada de sábado para domingo. O levantamento, feito até às 11h (de Brasília), aponta que 10 municípios da Grande Florianópolis e da região Sul do estado tiveram ocorrências de vendaval e granizo. Ainda não há números do total de casas destelhadas ou atingidas pelo granizo durante a madrugada.

Os municípios afetados segundo a Defesa Civil foram Antônio Carlos, Araranguá, Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Biguaçú, Governador Celso Ramos, Içara, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul e Sombrio. A Defesa Civil trabalhará durante todo o domingo para ajudar a população da região. O principal pedido feito pelas famílias atingidas é o fornecimento de lonas para proteger as residências destelhadas.

A situação em Santa Catarina continua preocupante neste domingo, agora devido à chuva que atinge o estado.

A Defesa Civil informa que há previsão de chuvas e ventos fortes, risco de descargas elétricas e rajadas de vento. Deslizamentos e alagamentos podem ocorrer na região se a incidência de chuvas permanecer durante o dia. O órgão reforçou neste domingo o alerta para a situação climatológica no estado. A frente fria que atinge a região nos últimos dias ainda deve provocar chuva com temporais nesta segunda-feira.