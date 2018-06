Chuva deixa 150 mil imóveis sem luz em Curitiba

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Cerca de 150 mil unidades consumidoras de energia elétrica - casas residenciais e comerciais - ficaram sem fornecimento de luz em Curitiba e região metropolitana por conta dos temporais que atingiram a região na tarde desta quinta-feira, 22, segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel).

De acordo com a empresa, as quedas de árvores que atingiram a rede elétrica foram as principais causas da interrupção da energia. Às 13h30, apenas 12 mil unidades ainda estavam sem luz, em diversos bairros da cidade. Não há previsão para o restabelecimento total de energia.

Os temporais que atingiram o Paraná por volta das 18 horas de ontem afetaram 11 cidades, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Foram afetadas 50.936 moradores. Deste total, 240 estão desabrigados e outras 864 estão desalojados. Os desabrigados estão sendo encaminhados aos abrigos públicos e os desalojados, para a casa de parentes.