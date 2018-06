Chuva deixa 24 municípios de SP em situação de emergência Vinte e quatro municípios estão em situação de emergência por conta das recentes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo. De acordo com dados da Operação Verão, da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, atualmente há 324 pessoas desabrigadas - não podem retornar para casa - no Estado, sendo que 120 delas estão em locais diversos do interior e 102 na região de Sorocaba. Desde o começo da operação, em 1º de dezembro, 94 municípios já foram atingidos pelos temporais, quatro pessoas ficaram feridas, e outras nove faleceram (quatro na região de Campinas, três na Capital e duas no interior). Cidades em situação de emergência: Adamantina, Álvares Machado, Araçatuba, Auriflama, Barretos, Cafelândia, Capela do Alto, Clementina, Franca, Irapuru, Jacupiranga, João Ramalho, José Bonifácio, Maracaí, Marabá Paulista, Mococa, Nova Canaã Paulista, Paraguaçu Paulista, Pongaí, Presidente Prudente, Presidente Bernardes, Quatá, Reginópolis e Santo Antônio do Aracanguá.