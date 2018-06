Chuva deixa 92 pessoas desabrigadas no interior de SP Com o transbordamento dos rios Corumbataí, em Rio Claro, e Capivari, no município de Capivari, 92 pessoas ficaram desabrigadas neste sábado, segundo informou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São Paulo. Foram inundadas vias públicas e residências nas duas cidades do interior paulista. Cinco famílias, num total de 20 pessoas, tiveram que se instalar em casas de amigos e parentes, no município de Rio Claro. Em Capivari, 72 pessoas de 19 famílias foram abrigadas na Escola Estadual Aldo Silveira. Em outra cidade do Estado, São Carlos, uma residência desabou parcialmente e teve a estrutura condenada pela Defesa Civil da cidade. Segundo a coordenadoria estadual, a família desabrigada já foi instalada num hotel a ser pago pelo município. Ainda na cidade, um barracão foi destruído após a queda de um muro, mas não houve vítimas. Na capital paulista, um caminhão carregado de cestas básicas derrubou uma parte de uma casa localizada no bairro Jardim Iracema, na avenida Augusto Tavares Barbosa. A Coordenadoria de Defesa Civil Municipal ainda não sabe informar as causas do acidente. A família que estava na residência foi retirada do local, seguindo orientações do Corpo de Bombeiros. As condições de segurança do imóvel serão verificadas.