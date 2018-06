Chuva deixa ao menos nove bairros do Rio sem energia

A Light, distribuidora de energia do Rio de Janeiro, informou, em comunicado, que está com equipes em vários pontos da cidade para restabelecer a energia, interrompida por causa das fortes chuvas e ventos que estão ocorrendo nesta sexta-feira, 30. Ao menos nove bairros e outros quatro munícipios estão sem luz. Ainda segundo a empresa, as áreas mais atingidas por falta de luz estão localizadas nos trechos de ruas dos bairros do Leblon e de São Conrado, na zona sul; em São Cristovão, Piedade e Bonsucesso, na zona norte; na Ilha do Governador; em Campo Grande, Jacarepaguá e Bangu, na zona oeste; e nos municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e Volta Redonda.