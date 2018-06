Chuva deixa bairros de SP em atenção e causa alagamentos A chuva que atinge a capital paulista na tarde desta quinta-feira, 4, deixou em estado de atenção as zonas sul, sudeste e a Marginal do Pinheiros e provocou alagamentos. A pancada foi mais intensa principalmente nos bairros Ermelino Matarazzo, Penha e Vila Matilde, na zona leste, e também em Parelheiros e Engenheiro Marsilac, na zona sul. Na Grande São Paulo, a chuva também atingia os municípios de Guarulhos, Mairiporã e Embu-Guaçu. Até as 16h30, dos 11 pontos de alagamentos transitáveis registrados, seis permaneciam ativos. Foram registrados alagamentos nas seguintes vias: Avenida Rebouças na altura da Avenida Henrique Schaumann e da Rua Capitão Antonio Rosa; Marginal Tietê, no acesso à Ponte Aricanduva, sentido Penha-Lapa; Avenida Prestes Maia, altura do número 315;Avenida Aricanduva, perto da Rua Baquiá, e Avenida Educador Paulo Freire, próximo à Ponte Aricanduva.