Chuva deixa mais de mil desabrigados no ES Mais de 1200 pessoas estão desabrigadas no Espírito Santo por causa da chuva que cai sem parar desde sexta-feira. Houve deslizamento de barreiras e um trecho da rodovia BR-101 foi destruído por uma enxurrada. No interior do Estado, duas pessoas morreram e outra está desaparecida. Foi decretado estado de emergência em cinco municípios. A Rede Globo informou que há previsão de chuvas até dezembro.