Chuva deixa mais de mil desalojados em 12 cidades do Paraná

Pelo menos mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas, por conta das chuvas que atingiram cerca de 12 cidades do Paraná entre terça e quarta-feira, 28 e 29, segundo informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Em Campina Grande do Sul, uma menina de 12 anos foi arrastada pela correnteza do Rio Terra Boa e está desaparecida desde a tarde da terça-feira, quando os bombeiros iniciaram as buscas, que ainda ocorrem. Na cidade de Ponta Grossa, em Campos Gerais, houve temporal com granizo na madrugada.

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados mais de 35 casos de deslizamento de terra em outros municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Entre as áreas mais afetadas estão Almirante Tamandaré e Tunas do Paraná, onde uma casa foi soterrada. Em Rio Branco do Sul, 10 casas foram atingidas por deslizamentos e duas residências têm risco de desabamento em Bocaiuva e São José dos Pinhais.

Segundo o tenente Eduardo Gomes Pinheiro, este mês de julho é o mais chuvoso dos últimos 12 anos. "Até a última segunda-feira, choveu o equivalente a 170 mililitros. Nos anos anteriores, a média era de 55 mililitros em julho", diz. Além da questão climática, Pinheiro destaca que o aumento na ocupação de áreas de risco pode ter influenciado nos estragos.