Chuva deixa o Rio de Janeiro em estado de atenção

RIO DE JANEIRO - O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 5h50 desta segunda-feira. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura (COR), núcleos de chuva moderada a forte vindos do oceano estão atuando sobre a capital fluminense, sobretudo na zona oeste.

O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a cidade pode ter chuva muito forte, acompanhada de raios e rajadas de vento.

O município do Rio de Janeiro entrou em Estágio de Atenção, às 5h50 desta segunda-feira (11/03). Já chove na cidade e para as próx horas: pancadas de chuva moderada a forte! #alert — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 11, 2019

Há também aviso de ressaca nas praias para hoje e amanhã. A Marinha informou que as ondas podem atingir 2,5 metros de altura. A orientação da Prefeitura é para que as pessoas permaneçam em lugar seguro e evitem áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos.

Nas últimas 24 horas, a região que mais choveu foi Santa Cruz com 68,2 mm. Tijuca foi o bairro mais afetado em seguida, com 34,6 mm; Copacabana (28,6mm), Jardim Botânico (26,8 mm), Muda (25,4 mm) e Santa Teresa (20 mm) vêm logo depois.

Foram registrados alagamentos em diversas áreas da zona sul, zona norte e zona oeste. Houve quedas de árvore no Alto da Boa Vista, na altura da comunidade da Fazendinha, e na Radial Oeste, no sentido Centro, após a estação de São Cristóvão.