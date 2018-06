Chuva deixa regiões de São Paulo em estado de atenção A forte chuva que atinge algumas regiões de São Paulo na tarde desta quarta-feira já deixou algumas partes da cidade em estado de atenção. Desde às 16h07, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou em atenção as zonas oeste, leste, sul e sudeste e as marginais do Pinheiros e do Tietê. Na zona sul, uma forte chuva atinge os bairros Saúde, Jabaquara e a Vila Mariana. A zona norte e a região central continuam em estado de observação. Ainda não há registros de alagamento. Os municípios de Mogi das Cruzes, Arujá e Guarulhos, na Grande São Paulo, já têm chuva forte, mas ainda não registram pontos de alagamento. Uma árvore caiu na Avenida Bem-Te-Vi, na altura do número 38, em Indianópolis, na zona sul da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu por volta das 16 horas e ninguém se feriu. Não há registro de congestionamento no local, segundo a Companhia de Engenharia de tráfego (CET).