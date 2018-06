Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção A chuva forte que atinge a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 1, já deixa as zonas oeste, sul, norte e a Marginal do Pinheiros em estado de atenção por causa da possibilidade de alagamentos. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a pancada é mais intensa principalmente nos bairros do Limão, Barra Funda, Jaraguá e Pirituba. Até as 16h40, um ponto de alagamento transitável havia sido registrado na Rua Estados Unidos, junto à Alameda Gabriel Monteiro da Silva, na região dos Jardins. O Corpo de Bombeiros ainda não foi acionados para atender ocorrências causadas pela chuva. Na Grande São Paulo, o CGE registra chuva forte em toda a região oeste, principalmente na região de Santana de Parnaíba.