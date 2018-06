Chuva deixa regiões em atenção e causa alagamentos em SP Uma chuva intensa que atingiu a capital paulista na tarde desta quinta-feira, 25, feriado do aniversário da cidade, deixou em atenção os bairros das zonas norte, oeste, leste, região central e também nas marginais do Tietê e do Pinheiros. Foram registrados pelo menos dois pontos de alagamentos transitáveis. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os bairros mais atingidos até as 15h30 foram Lapa, Barra Funda, Pinheiros, Perdizes, zona oeste; Mooca, Belém e Tatuapé, na região leste e também Santana e Vila Guilherme, zona norte. Por volta das 16 horas, o CGE havia registrado pelo menos dois pontos de alagamento transitáveis. Um deles na Avenida do Estado, na altura do Viaduto Antônio Nakashima, no sentido Ipiranga, e outro na Praça da Bandeira, em direção ao bairro de Santana. Ainda não foram registradas ocorrências causadas pela chuva. Na Grande São Paulo, chove forte nos municípios de Cajamar, Franco da Rocha, Juquitiba e Mogi das Cruzes. Matéria alterada às 16h15 para atualização de informações