Chuva deixa seis cidades do MA em situação de emergência

SÃO PAULO - Pelo menos seis cidades do Maranhão já decretaram situação de emergência em consequência das chuvas dois últimos meses, segundo boletim da Defesa Civil Estadual. Outras 11 estão sendo monitoradas.

As enchentes e enxurradas ocorrentes na Bacia dos Rios Mearim, Itapecuru, Tocantins e Parnaíba já afetaram 9.482 pessoas, deixando 4.655 desalojadas e 4.827 desabrigadas, segundo relatório da Defesa Civil. Ninguém morreu.

Nos últimos cinco dias, todo território do Estado tem sofrido com chuvas. Na tarde de quarta-feira, 13, moradores foram removidos de algumas residências no bairro de Goiabal, em Trizidela do Vale, por conta de risco de desabamento. Uma das casas acabou desabando no fim da noite.