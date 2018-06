Chuva deixa SP em atenção e provoca alagamentos A chuva forte que atinge desde o começo da tarde desta sexta-feira, 16, a capital paulista deixou em estado de atenção os bairros das zonas norte e oeste, a região central, além das marginais do Tietê e do Pinheiros. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a pancada era mais intensa nos bairros do Limão, Pirituba, Jaraguá e São Domingos. Até as 16h20, pelo menos nove pontos de alagamentos haviam sido registrado. Três deles intransitáveis: Avenida Edgar Facó, na altura da Avenida Paula Ferreira, nos dois sentidos; no cruzamento das avenidas Adão Pereira e Benedito Andrade e também na Rua Jeroaquara, próximo da Rua Corialano. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer pessoas ilhadas nos bairros Pirituba e Freguesia do Ó. Na Grande São Paulo, chovia nos municípios de Franco da Rocha, Mairiporã, Osasco e Guarulhos. Mais cedo, por volta das 13h30, o temporal atingiu os bairros de Santana, Vila Guilherme, Tucuruvi, Vila Medeiros e Vila Maria, na zona norte, e Tatuapé, na zona leste. Na zona sul, Parelheiros e a região do autódromo de Interlagos eram os principais bairros atingidos pelas chuvas. Texto atualizado às 16h20