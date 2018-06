Chuva derruba ponte e interdita estrada no interior paulista Uma ponte desabou na rodovia Assis Chateaubriand (SP-463), no interior paulista, e interditou a estrada nos dois sentidos no quilômetro 122, na região de Araçatuba. De acordo com informações do Cosmo Online, o trecho, que fica no município de General Salgado, próximo a Jales, está tomado pelas águas devido o transbordamento do rio São José dos Dourados após as chuvas da noite anterior. A opção de desvio para quem segue de Araçatuba a Jales é seguir até Birigüi e depois pela rodovia Gabriel Melhado (SP-461) sentido Buritama até Votuporanga e em seguida à esquerda sentido Fernadópolis e Jales. O retorno pode ser feito pelo mesmo trajeto. Não há previsão de liberação da rodovia interditada.