Chuva derruba telhado e deixa feridos em Limeira O telhado de uma indústria desabou na tarde desta quarta-feira em Limeira, na região de Campinas, causando a morte de William Virgílio Penteado, de 24 anos, e ferimentos em 28 pessoas, segundo informações da Defesa Civil. Chovia forte na hora do acidente, às 13h55, de acordo com os bombeiros. O desabamento atingiu um pavilhão da indústria TRW Freios, no bairro Vila Nova. Quando o teto veio abaixo, havia pelo menos 60 funcionários no local. Muitas vítimas foram retiradas debaixo dos escombros. Até as 18h40, um ferido continuava internado em estado grave e outros 12 estavam em observação. Os demais tinham sido medicados e liberados. Viaturas do serviço de resgate do Corpo de Bombeiros levaram os feridos para a Santa Casa de Misericórdia. Atendendo a solicitação da Comissão Municipal de Defesa Civil, a direção da empresa determinou o isolamento da área. Técnicos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil fizeram um levantamento do local para produzir um laudo sobre o acidente. As chuvas causaram também o afundamento de uma das pistas da Rodovia Washington Luís (SP-330), na região de Araraquara, no início da noite de terça-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a enchente de um córrego canalizado sob a pista causou a erosão da base de sustentação do asfalto e o afundamento da pista. Até a tarde desta quarta, a pista norte da rodovia continuava interditada no km 344,7. O trânsito era desviado para estradas vicinais e ruas dos municípios de Fernando Prestes e Cândido Rodrigues, com um acréscimo de 35 quilômetros no percurso. Na região de Sorocaba, as chuvas causaram quedas de barreiras na rodovia Santos Dumont (SP-75), no trecho entre Tapiraí e Juquiá, mas, segundo a Polícia Rodoviária, não houve interdição ao tráfego. Também houve interdição, durante a madrugada, da rodovia Bunjiro Nakao, entre Piedade e Ibiúna, em conseqüência do transbordamento do córrego do Paruru. O tráfego foi restabelecido assim que as águas baixaram. Este texto foi alterado às 22h05 para acréscimo de informação