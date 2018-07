Chuva desabriga 200 famílias gaúchas Cerca de 200 famílias tiveram de deixar suas residências e procurar abrigo em casa de parentes ou no ginásio municipal de Dom Pedrito durante esta quinta-feira, quando o município da zona sul do Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas, que fizeram o Rio Santa Maria subir 5,8 metros. A prefeitura comunicou à Defesa Civil que vai manter a situação de emergência decretada em 29 de abril, quando outro temporal desabrigou uma centena de pessoas. A situação é preocupante também em Quaraí, onde o rio que passa na cidade subiu 10 metros e ameaça moradores das áreas mais baixas. Os serviços meteorológicos prevêem uma sexta-feira chuvosa em todo o Estado e um fim de semana de temperaturas muito baixas. Não está descartada a possibilidade de neve nos pontos mais altos da serra.