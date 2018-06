Chuva deve atingir extremo sul do País, CE, AP e MA

A previsão para esta terça-feira, 21, é de pancadas de chuva em várias partes do País, principalmente no extremo sul, na fronteira entre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, segundo informou o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Pancadas de chuva também devem ocorrer na faixa litorânea do Ceará, em parte do Amapá, e no sul do Maranhão.

A região central do Piauí, o leste do Pará, grande parte do Acre e o sul de Mato Grosso do Sul também devem ter formação de chuvas de média a forte intensidade. Nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e no leste de Minas Gerais e no centro da Bahia, o dia será nublado. No oeste e norte do Amazonas, em Roraima e no noroeste do Pará, as chuvas também aparecem em forma de pancadas de chuva.

Uma massa de ar seco atinge boa parte da região central do País, deixando o céu com poucas nuvens em uma grande área, entre os Estados de São Paulo e Amazonas, e o oeste da Bahia e Minas Gerais.

A umidade do ar poderá atingir valores inferiores a 30% e até menos de 20%, especialmente no norte de Goiás, Distrito Federal, norte e nordeste de Mato Grosso, Tocantins e sudeste do Pará. O tempo fica instável no litoral da Bahia e no litoral de Pernambuco e Rio Grande do Norte.