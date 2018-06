Chuva deve atingir grande parte do País nesta terça-feira

SÃO PAULO - O tempo seco dá uma trégua e a chuva deve refrescar boa parte do País nesta terça-feira, 27, principalmente nas regiões Norte e Centro-oeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Nesta terça-feira, haverá muitas nuvens e ocorrerão pancadas de chuva em Goiás, no Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e na faixa oeste do Pará. Nos estados da Região Norte do País e no noroeste do Mato Grosso as pancadas de chuva serão bastante fortes.

Entre o sul de Goiás, sul do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul as pancadas de chuva ocorrerão pela manhã. No litoral sul da Bahia o dia será com chuva intermitente. O tempo estará instável com aberturas de sol e chuva rápida e localizada em alguns pontos da faixa leste entre Alagoas e o Rio Grande do Norte.

O sol predominará nas demais áreas do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Rio, Espírito Santo, norte do Paraná, no centro-oeste do Rio Grande do Sul e no interior do Nordeste. Apenas no norte e noroeste de MG haverá pequena possibilidade de chuva isolada.