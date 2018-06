Chuva deve continuar em SP durante todo o dia Áreas de instabilidade deixadas por uma frente fria espalham muitas nuvens por São Paulo nesta segunda-feira. A previsão é de que a chuva que cai desde cedo na capital paulista continue; a máxima esperada é de 25 graus. O litoral do Estado, onde a máxima chega aos 26 graus em Ubatuba também deve ter chuva. Durante a tarde, pode chover forte em todas as regiões, mas apesar das chuvas dos últimos dias, o total de água acumulada na capital ainda está abaixo do normal. Até agora, o Mirante de Santana registrou cerca de 141 milímetros de chuva, 55% da média histórica. O sol só deve voltar ao Estado na terça-feira, quando a máxima prevista é de 25 graus. As nuvens que estão no Sudeste ficam espalhadas até a região Norte do País, trazendo muita chuva. A passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro reforça as áreas de instabilidade e pode chover forte. Máxima de 29 graus na capital fluminense. No leste de Santa Catarina, a umidade que o vento traz do mar deixa o tempo nublado com chuviscos, máxima de 25 graus em Florianópolis. No restante do País, faz sol e calor. Chove rápido a partir da tarde, exceto no centro-leste e no norte do Nordeste, no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e do Paraná e em Roraima.