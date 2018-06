Chuva diminui e São Paulo deixa estado de atenção A chuva diminuiu e a cidade de São Paulo saiu do estado de atenção às 14h30 deste domingo, 8, feriado de Páscoa. Em razão de fortes chuvas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) havia decretado o estado às 12h30. No período, houve dois pontos de alagamento na Radial Leste, em situação transitável. A pista do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul, teve de ser fechada para a medição da lâmina de água entre 13h04 e 13h26, mas as operações não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 14 horas, em 102 vôos programados, ocorreu apenas um atraso e dois cancelamentos.