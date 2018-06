Chuva diminui e sol volta no feriado prolongado em SP Depois de dois dias de céu nublado e chuva, o sol voltou a aparecer entre muitas nuvens em São Paulo nesta sexta-feira, 3. A presença da umidade por causa das chuvas dos últimos dias deixa o tempo abafado na cidade de São Paulo e a temperatura deve atingir os 27 graus. Apesar do tempo abafado, as pancadas de chuva nesta tarde não devem ser tão fortes, de acordo com previsão da agência Climatempo. No litoral, o tempo continua nublado e pode chover fraco a qualquer hora do dia, mas a temperatura não será tão baixa, chegando aos 26 graus. No interior do Estado, a previsão também é de céu nublado e a temperatura poderá chegar a 32 graus nesta sexta. No fim de semana, a frente fria avança ainda mais e finalmente sai do Estado. Tudo indica que os paulistas terão um fim de feriado prolongado com bastante calor. "O sol reaparece forte até mesmo no litoral a partir da tarde de sábado", de acordo com a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo. No domingo, 5, o dia já deve amanhecer ensolarado em todas as regiões de São Paulo, mas, como nos últimos dias, as pancadas de chuva devem voltar a acontecer no período da tarde e da noite.