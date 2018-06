Chuva e acidente complicam trânsito na chegada à capital O motorista que retorna à capital paulista pela Rodovia dos Imigrantes no fim da tarde desta quarta-feira, dia 3, enfrenta congestionamentos entre os quilômetros 11 e 18, já na chegada a São Paulo, por conta de um acidente que envolveu uma carreta e uma motocicleta e deixou um morto na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, altura do número 5.609, por volta das 15 horas. Já na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, o trânsito está carregado entre os quilômetros 11 e 18, devido ao excesso de veículos. Chove nesse momento no Sistema Anchieta-Imigrantes e o movimento está intenso com pontos de parada no trecho de serra. Quem sai do litoral sul encontra lentidão na saída de São Vicente, pela Rodovia dos Imigrantes. O motorista encontra tempo instável e neblina na Rodovia dos Tamoios e na Mogi Bertioga no trecho de serra A Rodovia Castello Branco tem lentidão entre o acesso da Marginal Pinheiros até o quilômetro 27 no sentido Alphaville. Nas Rodovias dos Bandeirantes, Raposo Tavares, Anhangüera e Dutra não há lentidão, apenas tempo instável. A rodovia Fernão Dias tem tráfego intenso e não há registros de congestionamentos.