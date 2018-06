Chuva e neblina prejudicam visibilidade no trecho de serra A chuva e a neblina prejudicaram a visibilidade no trecho de serra do Sistema Anchieta-Imigrantes na tarde desta sexta-feira, 3. Para auxiliar os motoristas a concessionária Ecovias realizava desde as 14h15 a Operação Comboio, em que veículos da concessionária escoltavam grupos de carros até um trecho mais seguro. No ponto mais crítico, a visibilidade era inferior a 100 metros. Dois grupos já haviam saído na Rodovia Anchieta e quatro na Imigrantes. Às 16h, cerca de 1.900 veículos, do total de 181 mil, desceram a serra em direção ao litoral. Nas rodovias Anhangüera, Castelo Branco, Raposo Tavares, Bandeirantes, Régis Bittencourt, Fernão Dias e Presidente Dutra os motoristas encontravam boas condições de tráfego. As polícias rodoviárias Estadual e Federal não registraram acidentes graves até as 16h.