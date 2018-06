Chuva e tombos no carnaval do Rio; Ana Hickmann vai ao chão A apresentadora da Record, Ana Hickmann, disse que não se machucou gravemente ao cair durante o desfile Grande Rio. Ana sambava descalça, à frente de um carro alegórico, quando escorregou ao passar por cima da pintura de marcação da avenida. Ela desequilibrou-se, girou e caiu com o rosto no chão.