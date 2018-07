Chuva e trânsito intenso prejudicam saída de paulistano A chuva registrada hoje à tarde na capital paulista piorou ainda mais o trânsito na saída do paulistano que vai aproveitar o feriado prolongado da Proclamação da República fora da cidade. O horário de pico do tráfego foi às 18h30, quando a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 158 quilômetros de congestionamento na capital. Houve pontos de lentidão nos dois sentidos da Marginal do Tietê e no sentido Santo Amaro-Jaguaré da Marginal Pinheiros. As principais vias da cidade, como as Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta, Rebouças, Radial Leste e Salim Farah Maluf, também tiveram tráfego intenso. Quem se dirigiu ao litoral paulista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes encontrou trânsito lento principalmente no trecho de serra, segundo a Ecovias, que administra as estradas. Até as 18h30, cerca de 28 mil veículos já haviam descido rumo ao litoral. Nas Rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Rio-Santos, Piaçagüera-Guarujá e Mogi-Bertioga o tráfego também foi intenso. Na Tamoios, além da lentidão na descida da serra, a visibilidade ficou prejudicada por causa da neblina. Outra rodovia que deu trabalho aos motoristas, em razão do excesso de veículos, foi a Castelo Branco. O tráfego ficou lento de Osasco a Barueri, no sentido capital-interior, e entre Tamboré e São Paulo, no sentido contrário. Na Raposo Tavares, o tráfego era normal até o início da noite. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o movimento de veículos permaneceu intenso nos trechos iniciais, sentido capital-interior, das Rodovias Régis Bittencourt e Fernão Dias, na região de Mairiporã. O tráfego também esteve intenso no Sistema Anhangüera-Bandeirantes e Ayrton Senna-Carvalho Pinto, no início da noite, mas sem congestionamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Acidentes - O motorista que seguiu pela Via Dutra hoje, no início da noite, encontrou tráfego intenso na região de Guarulhos. Mas, segundo a NovaDutra, os veículos não chegavam a parar. No entanto, na região do Vale do Paraíba, houve dois acidentes que atrapalharam o fluxo dos veículos na véspera do feriado. Quatro carros envolveram-se num em um engavetamento, por volta das 18h30, na divisa de Jacareí com São José dos Campos, km 157, sentido SP-Rio, o que causou 6 km de congestionamento. Ninguém ficou ferido. Outro engavetamento, no km 116, em Taubaté provocou interdição total da pista à tarde. Mas a lentidão de mais de um quilômetro persistiu até a noite.