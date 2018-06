Chuva e veículo com carga especial geram lentidão na Dutra

A Rodovia Presidente Dutra apresenta lentidão em alguns trechos na noite deste domingo, 6, no sentido São Paulo, por conta de chuva na região do Vale do Paraíba e um esquema especial para a passagem de um caminhão com carga de grandes dimensões, em Barra Mansa (RJ). Na pista no sentido Rio de Janeiro, não há trechos congestionados.

Do quilômetro 322 ao 323, há lentidão na passagem pela cidade fluminense Itatiaia. Já do quilômetro 280 ao 285,em Barra Mansa, o congestionamento é decorrente da passagem de um veículo com carga especial. Do quilômetro 95 ao 103 há engarrafamento na região de Pindamonhangaba, enquanto do quilômetro 145 ao 147, em São José dos Campos, o congestionamento ocorre devido ao excesso de veículos.