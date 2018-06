Chuva em Aracaju atinge em 3 dias mais da metade da média prevista

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

A capital de Sergipe registrou, nos últimos três dias, um acúmulo de chuva que atingiu mais da metade da média esperada para o mês de abril, segundo a Climatempo. No total, 135,7 milímetros foram registrados entre 9 horas de sexta-feira, 9, e 9 horas do domingo, 11, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Esta quantidade de chuva, segundo a Climatempo, representa mais da metade da média normal para abril, que chegou a aproximadamente 242 milímetros. Do dia primeiro de abril até 9 horas da manhã do dia 11, Aracaju recebeu 189,9 milímetros de chuva, ou 78% da média de chuva pata todo o mês.

Segundo a Climatempo, a situação continua preocupante em todo o litoral de Sergipe porque a chuva continua. Nuvens carregadas crescem em toda a região e podem provocar muitas pancadas de chuva no decorrer do dia, algumas de moderada para forte intensidade. A formação destas áreas de instabilidade está associada e uma frente fria que está perto do litoral de Pernambuco e de Alagoas.