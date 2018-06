Chuva faz 41 municípios decretarem emergência no Piauí

Subiu para 41 o número de municípios do Piauí que decretaram situação de emergência em consequência das fortes chuvas que atingem as regiões Norte e Nordeste do País. Ao todo, 91.635 moradores foram afetadas pelas enchentes no Estado, segundo balanço da Defesa Civil Estadual.

Das pessoas afetadas, 64.144 estão desalojadas e outras 27.490 estão desabrigadas. De acordo com a Defesa Civil estadual, as cidades mais atingidas pelas chuvas são Esperantina, Barras, Campo Maior e Teresina. Nenhuma morte por conta das enchentes foi registrada até o momento, segundo dados do Corpo de Bombeiros.