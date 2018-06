Chuva faz pista principal de Congonhas ser fechada Apesar da fraca chuva que caia durante a manhã desta segunda-feira, 22, na zona Sul da capital paulista, a pista principal do Aeroporto de Congonhas foi fechada durante 30 minutos para que os funcionários medissem o nível d´água e analisem se havia segurança para pousos e decolagens. Com a interdição, às 8 horas dez partidas e 11 chegadas estavam com horários atrasados. Um dos pousos chegou a ser transferido para Guarulhos. No domingo, Congonhas ficou fechado das 13 horas às 17 horas devido ao mesmo problema, atrasando um total de 50 vôos. É o terceiro dia consecutivo em que a pista em Congonhas é fechada. Os passageiros de Congonhas enfrentavam às 8 horas desta segunda grandes filas nos guichês, principalmente nos da Gol, onde havia um tempo de espera de 25 minutos para se fazer o check in. Já no aeroporto internacional de Guarulhos, seis vôos apresentavam atrasos de mais de uma hora. No aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, os passageiros também sofriam com atrasos. Um vôo que deveria ter partido por volta das 20 horas de domingo saiu com oito horas de atraso. Passageiros reclamavam não ter seus direitos cumpridos pelas empresas aéreas. Já no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, havia diversos atrasos resultantes dos problemas no Cindacta-2. Não havia registros de cancelamentos de vôos. Em Salvador, o movimento era tranqüilo nesta manhã, sem cancelamentos e os atrasos chegam a 15 minutos, nos vôos que chegam ao aeroporto. Matéria ampliada às 08h17