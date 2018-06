Chuva faz Prefeitura adiar datas de pagamento do IPTU e ISS no Rio

A Prefeitura do Rio informou que o prefeito Eduardo Paes vai publicar decreto para prorrogar em um dia o prazo de pagamento para a terceira cota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A decisão visa manter os moradores do Rio em casa em função das chuvas que caem na cidade desde o fim da tarde de segunda-feira, 5.

O documento adia também para quarta-feira, 7, o vencimento de ISS para o Grupo 1 e prorroga para a próxima sexta-feira, 9, os vencimentos do Grupo 2 e dos autônomos localizados. A decisão será publicada no próximo Diário Oficial do Município.