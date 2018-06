Chuva fecha 2 trechos da BR-316 no Maranhão As chuvas que atingem o Maranhão deixaram uma das principais rodovias do Estado, a BR-316, interditada em dois pontos, prejudicando a ligação com Pará e Piauí. Um dos trechos é na altura do km 412, onde caiu a ponte sobre o Rio Tapuiu. Outro ponto é na altura do km 80, onde um bueiro rompeu.