Chuva fecha aeroporto internacional de Salvador

A forte chuva que atingiu a capital baiana na manhã desta terça-feira, 5, suspendeu as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Salvador.

Desde as 10 horas o terminal opera intermitentemente, o que levou as empresas aéreas a alternarem seus pousos para os aeroportos de Recife (PE), Aracaju (SE) - ambos receberam cinco operações, cada - e Maceió (AL), com um voo.

A Defesa Civil de Salvador registrou ao menos 80 ocorrências referentes ao temporal.