Chuva fecha Congonhas para pousos e decolagens

O aeroporto de Congonhas fechou para pouso e decolagem entre 17h42 e 18h04 deste sábado, 8, em razão das chuvas. O Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos funciona normalmente.

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura de São Paulo, chove moderadamente nas zonas sul, oeste, sudeste e na Marginal do Pinheiros. Essas regiões estão em estado de atenção desde às 17h30. Há registro de um ponto de alagamento, na Praça Leonor Kaupa, que teve início aproximadamente às 17h50, porém o trecho está transitável.

As chuvas devem continuar na noite de hoje. Podem ocorrer mais pontos de alagamento pela cidade. No domingo, o dia permanece fechado e chove a qualquer momento, na Grande São Paulo, embora não sejam esperados temporais. A entrada de ventos frios fazem a temperatura cair ao longo do dia. A máxima de 21ºC deve ser registrada na madrugada.