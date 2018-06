Chuva fecha Congonhas por uma hora e atrasa mais vôos O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado para pousos e decolagens entre as 17h14 e as 18h25 deste sábado, 31, por causa da forte chuva que caiu sobre a cidade. Segundo a Infraero, o fechamento agravou o atraso de vários vôos que já haviam sido afetados pela greve dos controladores, na noite de sexta-feira. No final da tarde, o movimento de passageiros no aeroporto já havia diminuído, depois de uma situação caótica na madrugada e na manhã do sábado. De acordo com balanço da Infraero, dos 192 vôos programados entre as 5h30 e as 17h30 deste sábado, 13 foram cancelados e 60 tiveram atrasos (31,1%). Texto ampliado às 18h45 para acréscimo de informações