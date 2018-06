Chuva: Fernão Dias tem 16 quilômetros de engarrafamento Quatro das cinco faixas do sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias continuam tomadas pela água, devido à forte chuva que atingiu a região nesta segunda-feira, 10. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o alagamento já está provocando 16 quilômetros de engarrafamento, a partir do quilômetro 83, na chegada à capital paulista. O congestionamento no local chegou a 9 quilômetros por volta das 14h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas caminhões e ônibus estão conseguindo circular. Já os veículos menores continuam parados na pista. A opção para os motoristas é utilizar o desvio pela Estrada da Roseira, saindo no bairro de Vila Galvão. Manhã de muita chuva A chuva que começou na madrugada desta segunda continuou durante toda a manhã e os motoristas tiveram muito problema para circular pela cidade devido aos 14 pontos de alagamento que se formaram. Embora não tenha sido registrado nenhum alagamento intransitável, às 11 horas, o congestionamento chegou a 44 quilômetros de lentidão nas principais vias monitoradas pela CET na capital, bem acima da média para o horário, de apenas 15 km. O pico do congestionamento foi registrado às 9 horas, com 81 quilômetros de vias congestionadas, quase o dobro da média, de 46 km. A pista central norte da Rodovia Anchieta, no quilômetro 14, ficou interditada das 9 às 12h30 pela Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. A chuva fez com que o nível da água do Ribeirão dos Couros, que passa sob a rodovia, subisse acima do normal e ameaçasse invadir a pista. Apesar do tráfego ter sido desviado para a pista marginal, a Ecovias não registrou lentidão ou congestionamento na região.