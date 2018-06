Chuva forte alaga 26 casas em Monteiro Lobato A chuva forte da noite de domingo, 21, alagou 26 casas na cidade de Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba, e provocou estragos nas ruas do município. O temporal começou no final do domingo e durou sete horas. De acordo com o monitoramento da precipitação feito pelo Centro de Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a quantidade de água chegou a 59 milímetros, índice considerado muito alto. A chuva começou nos bairros mais altos do município, houve queda de barreiras e a lama se espalhou pelo centro da cidade. Tanta água fez com que o nível do rio Buquira subisse quatro metros, fazendo-o transbordar e causar enchentes. A água invadiu casas e o comércio. Na casa da aposentada Olga Ibanez, a água invadiu todos os cômodos, invalidando os móveis e eletrodomésticos. "Passamos a noite em claro, tentando salvar alguma coisa", dizia, desolada. "A gente pensou que a chuva fosse fraca, que não passaria da rua, mas de repente entrou e começou subir." No bairro Vista Alegre a força da chuva fez uma casa desabar, mas no momento não havia nenhum morador no local. Três famílias tiveram que abandonar as casas que foram interditadas por risco de desabamento as outras passaram a segunda-feira tentando limpar os cômodos e móveis. Na SP-50, estrada que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, o temporal também provocou queda de barreiras e espalhou lama e perigo pela rodovia. As pistas foram interditadas por três vezes e o trânsito acabou sendo liberado depois da meia-noite.